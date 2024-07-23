Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В жилом доме в Москве взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

Один человек пострадал в результате взрыва газового баллона в квартире в Москве

close
100%
Shutterstock

В Москве один человек пострадал в результате взрыва газового баллона в квартире жилого дома на улице Санникова в Отрадном. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «Москва», ссылаясь на источник.

«По предварительным данным, пострадал один человек», — говорится в публикации.

На место происшествия направили экстренные службы.

До этого сообщалось, что в поселке Дагомыс (входит в городской округ Сочи) газовый баллон взорвался в багажнике автомобиля, стоявшего у колонки. В результате взрыва баллон срикошетил прямо в водителя BMW.

В июне в Подмосковье в подвале жилого дома взорвался газовый баллон, пострадали два человека: работники получили ожоги различной степени тяжести.Инцидент произошел в городе Лобне.

7 июня в Магадане в жилой пятиэтажке из-за взрыва газового баллона случился пожар. В инциденте никто не пострадал. Спасатели уже ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров.

Ранее около 1,7 тыс. жителей пригорода Алушты остались без газа из-за пожара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами