В жилом доме в Москве взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

В Москве один человек пострадал в результате взрыва газового баллона в квартире жилого дома на улице Санникова в Отрадном. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «Москва», ссылаясь на источник.

«По предварительным данным, пострадал один человек», — говорится в публикации.

На место происшествия направили экстренные службы.

До этого сообщалось, что в поселке Дагомыс (входит в городской округ Сочи) газовый баллон взорвался в багажнике автомобиля, стоявшего у колонки. В результате взрыва баллон срикошетил прямо в водителя BMW.

В июне в Подмосковье в подвале жилого дома взорвался газовый баллон, пострадали два человека: работники получили ожоги различной степени тяжести.Инцидент произошел в городе Лобне.

7 июня в Магадане в жилой пятиэтажке из-за взрыва газового баллона случился пожар. В инциденте никто не пострадал. Спасатели уже ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров.

Ранее около 1,7 тыс. жителей пригорода Алушты остались без газа из-за пожара.