Взрыв газового баллона произошел в квартире на северо-востоке Москвы

В районе Отрадное Северо-Восточного административного округа Москвы произошел взрыв баллона с газом, пострадал один человек. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

По его словам, инцидент произошел в одной из квартир в многоквартирном доме на улице Санникова. Пострадавшим оказался 40-летний мужчина. Его передали медицинским работникам. Данные о его состоянии здоровья пока не поступали.

«Многоквартирный дом находится рядом со школой. Информация о разрушениях не поступала. Причины происшествия устанавливают специалисты», — добавили в сообщении.

18 июля в Ленобласти школьника госпитализировали после прогулки по полигону, инцидент произошел в поселке Каменка. Подростки отправились на полигон, где нашли боеприпас и подожгли. Предмет взорвался, из-за чего 14-летний юноша попал в больницу. Медики диагностировали у него проникающее ранение левого глаза. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Специалисты ответственных ведомств выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее очевидица рассказала о взрыве в торговом центре в Апшеронске.