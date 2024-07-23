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Несколько человек пострадали при атаке дронов ВСУ на паром на Кубани

Пять человек пострадали при атаке беспилотника на паром в порту Кавказ

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Inna Varenytsia/REUTERS

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на порт «Кавказ» в Краснодарском крае пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Отмечается, что один человек получил ранения, несовместимые с жизнью. Врачи не смогли его спасти.

Других подробностей не приводится.

Об атаке украинских беспилотников на порт «Кавказ» сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, пострадал в том числе один из членов экипажа.

22 июля в сеть попали кадры атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе в Краснодарском крае. По данным оперативного штаба, после ночных атак нефтебаза получила повреждения из-за падения обломков БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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Атаки БПЛА на Россию
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