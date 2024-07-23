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Россиянин избил женщину, по вине сына которой он якобы попал за решетку

Пермяк с инвалидностью избил свою знакомую, из-за сына которой угодил в колонию

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РИА «Новости»

В Пермском крае осудили мужчину, который вернулся из колонии и избил знакомую из-за ее сына. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на решение Кунгурского городского суда.

В день происшествия пермяк находился в доме своих знакомых и распивал вместе с ними алкогольные напитки. Ночью мужчина вернулся к спящим хозяевам и стал кричать, что он оказался в местах лишения свободы по вине сына женщины. Известно, что местный житель трижды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью.

«Разозлившись, он ударил женщину правой рукой, на которой отсутствует кисть. После того как пострадавшая упала, он стал бить ее ногами», — говорится в решении суда.

Пострадавшей понадобилась помощь медиков. У нее зафиксировали отек и большую гематому на голове, однако женщина отказалась от госпитализации. В отношении рецидивиста, поднявшего на нее руку, возбудили уголовное дело. Суд вновь признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы, очередной срок он будет отбывать в колонии общего режима.

Ранее россиянин назвался бойцом СВО и напал на женщин в Приморье.

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