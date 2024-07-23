В Махачкале четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

В Махачкале ребенок выпал из окна квартиры вместе с москитной сеткой, он получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по республике Дагестан.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Юго-Восточной, из окна квартиры на шестом этаже выпал четырехлетний мальчик. По предварительной информации, он упал с высоты вместе с москитной сеткой и получил тяжелые травмы.

Спасти ребенка не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Башкирии ребенок облокотился на москитную сетку и вылетел из окна шестого этажа. Семилетняя девочка выжила, она доставлена в медицинское учреждение. О характере повреждений и состоянии ребенка информация отсутствует. Известно, что во время инцидента мать пострадавшей находилась дома, в квартире также были еще двое несовершеннолетних детей.

Ранее в Приморье ребенок чудом выжил, выпав из окна многоэтажки.