На Камчатке усилилось извержение вулкана Безымянный

Ученые зафиксировали усиление извержения вулкана Безымянный на Камчатке. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

«Экструзивное извержение вулкана значительно усилилось. На восточных склонах лавового купола сошли горячие лавины, пепел от которых поднялся на высоту два–три км над уровнем моря», — говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что 22 июля температура и размеры термальной аномалии над Безымянным существенно выросли. По прогнозам исследователей, в течение следующих трех дней на вулкане может произойти выброс пепла на высоту от 10 до 15 км над уровнем моря.

На этом фоне извержению был присвоен «оранжевый» код опасности для авиации. Это означает, что выбросы пепла могут представлять опасность для летающих в соответствующей зоне воздушных судов.

Безымянный — действующий вулкан, расположенный близ Ключевской сопки на Камчатке. Она находится всего в 40 км от поселка Ключи в Усть-Камчатском районе.

Ранее на Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла.