Родителям рассказали, как сделать прогулки с детьми в жару безопасными

На прогулку в жаркую погоду детей лучше одевать в одежду из хлопка светлых оттенков, гулять нужно в утреннее и вечернее время. Об этом «Москве 24» рассказала специалист центра «Горизонт» Надежда Ростовщикова.

При этом в часы наиболее активного солнца — с 11:00 до 16:00 — эксперт советует избегать улицы .

«Если нет возможности вернуться в этот период домой или укрыться в тени, обязательно накройте плечи малыша тонкой натуральной тканью, а на голову наденьте панамку. Защититесь от солнца: нанесите крем с высоким уровнем SPF на открытые участки тела, не забудьте про уши. Для поддержания водного баланса пейте достаточное количество воды. Откажитесь на это время от соков и сладкой газировки», — сказала Ростовщикова.

С собой на прогулку она советует брать солнцезащитный крем, бутылку воды, влажные и сухие салфетки, легкий перекус, запасной комплект детской одежды, аптечку с пластырями и антисептиком. В жару лучше исключить слишком активные игры, например, догонялки. С маленьким ребенком можно побросать мяч в тени, порисовать мелками, с детьми постарше — поиграть в «Горячую картошку», «Воздух, земля, вода», «Я знаю пять...», предложила специалист.

Педиатр Европейского Медицинского Центра (EMC) Никита Волков до этого рассказал «Газете.Ru», что в случае тепловых ударов родители могут заметить изменения в поведении ребенка, повышение температуры, учащение сердцебиения и частоты дыхания. Кроме того, малыш может жаловаться на головную боль, могут появляться тошнота и рвота.

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