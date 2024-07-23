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В Белгороде предотвращен теракт

ФСБ пресекла теракт в Белгороде, готовившийся двумя россиянами по заданию СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли теракт в Белгороде, готовившийся по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости.

По данным ФСБ, двое местных жителей, граждане России 1986 и 1993 годов рождения, намеревались по заданию украинской стороны поджечь мечеть.

Россиян через мессенджеры завербовал сотрудник спецслужб Украины. Им предложили за денежное вознаграждение (сумма не указывается) выехать в Белгород и поджечь там городскую мечеть. Однако этим планам не суждено было сбыться.

Мужчины дали признательные показания. В их отношении следственными органами ФС возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205.1 (организация совершения террористического акта) Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время они находятся в тюрьме.

В ФСБ подчеркнули, что таким образом была пресечена еще одна попытка спецслужб Украины по разжиганию межконфессиональной вражды на территории России.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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