В Приморье мужчина вышел на свободу после 10 лет колонии и стал брачным аферистом

Приморца, обманувшего двух женщин, отправили в колонию за мошенничество на 3,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Фрунзенского районного суда Владивостока.

Мужчина провел в местах лишения свободы почти 10 лет за тяжкое преступление, а когда покинул колонию, стал брачным аферистом. Ему удалось познакомиться с двумя женщинами, выдавая себя за успешного бизнесмена.

42-летний аферист зарегистрировался на сайте знакомств под вымышленным именем, арендовал дорогостоящий автомобиль и в личных беседах делился подробностями о премиальном образе жизни. Затем мужчина сообщал своим жертвам о внезапных трудностях в его предпринимательской деятельности и просил у них деньги, вернуть которые обещал после снятия ареста с его счетов.

Две женщины решили помочь своему знакомому и взяли кредиты, чтобы отдать преступнику более 1,5 и 2 млн рублей соответственно. Получив деньги, мужчина пропал. Его задержали и осудили на семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании ущерба.

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