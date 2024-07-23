У одного из домов Волгограда произошла утечка газа, жители эвакуированы

В Красноармейском районе Волгограда произошла утечка газа, жители дома неподалеку от места аварии эвакуированы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное издание V1.

ЧП произошло рано утром у дома №16а по улице Канатчиков. К месту аварии съехались представители «Волгоградгоргаза», МЧС, скорая, сотрудники управляющей компании. Всех жителей вывели на улицу, сведений о пострадавших в настоящий момент нет.

Директор УК «Дом Сервис Красноармейский» Вадим Клычев пояснил, что на подающем трубопроводе у газовиков выдавило прокладку, «газ идет по полной». Повреждена запорная арматура на трубе, которая заходит в дом, инцидент произошел снаружи, а не внутри здания. Несколько подъездов отключили от подачи газа, ситуация в целом напряженная.

Рано утром 22 июля в Апшеронске Краснодарского края взрыв в торговом центре полностью разрушил аптеку. Большая часть здания обрушилась, пострадали как минимум 14 человек. Предварительной причиной ЧП названа утечка газа.

Ранее в Москве упавшее дерево повредило газопровод.