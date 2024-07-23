Экипаж упавшего в Подмосковье SSJ перешел на ручное управление

Экипаж пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, который разбился в Московской области, перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями, однако снижение остановить не удалось. Об этом сообщается в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Отмечается, что в ходе снижения было зафиксировано отключение автопилота и автомата тяги. Экипаж перешел на ручное управление БРУ и двигателями, снижение продолжилось до высоты 4500 футов с последующим набором высоты 4750 футов, говорится в сообщении МАК.

В ведомстве также отметили, что на шестой минуте полета при скорости 320 узлов сработал сигнал о превышении скорости, воздушное судно начало снижаться с ростом угла тангажа на пикирование. Отклонение боковых ручек управления по тангажу не помогло выйти из снижения.

Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

Позже выяснилось, что «Суперджет» выполнял тренировочный полет. Внутри находились трое членов экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

Ранее военный самолет разбился в Польше.