В Екатеринбурге женщина-кондуктор напала на подростков, зашедших в автобус без денег

В Екатеринбурге кондуктор оттаскала за волосы подростков, которые не смогли самостоятельно оплатить проезд. Видео из 93-го автобуса опубликовал Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Сначала в автобус зашли две девочки, которые честно признались, что денег на проезд (33 руб. — Прим. «Газеты.Ru») у них нет, затем к школьницам присоединились двое юношей. Громкие разговоры молодых людей привлекли внимание кондуктора.

«Она увидела, что мы снимаем, и налетела на мальчика, начала ему волосы тянуть, пыталась выхватить телефон», — рассказывает одна из участниц потасовки.

По словам девушки, кондуктор была пьяна и на попытки других пассажиров помочь подросткам оплатить проезд реагировала негативно. Пострадавшая утверждает, что сначала за ее друзей заплатила незнакомая женщина, а затем мужчина, который вручил кондуктору тысячу рублей. Однако конфликт на этом не закончился.

«Она схватила нас за волосы и чуть ли не легла всем весом. Люди пытались оттащить ее от нас. После того как автобус остановился, она отпустила нас. Мы все ревели», — призналась школьница.

Ранее в Кемерове водитель автобуса высадил на мороз 12-летнего мальчика, оплатившего проезд.