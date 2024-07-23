Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге женщина-кондуктор напала на подростков, зашедших в автобус без денег

В Екатеринбурге кондуктор оттаскала за волосы подростков-безбилетников

В Екатеринбурге кондуктор оттаскала за волосы подростков, которые не смогли самостоятельно оплатить проезд. Видео из 93-го автобуса опубликовал Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Сначала в автобус зашли две девочки, которые честно признались, что денег на проезд (33 руб. — Прим. «Газеты.Ru») у них нет, затем к школьницам присоединились двое юношей. Громкие разговоры молодых людей привлекли внимание кондуктора.

«Она увидела, что мы снимаем, и налетела на мальчика, начала ему волосы тянуть, пыталась выхватить телефон», — рассказывает одна из участниц потасовки.

По словам девушки, кондуктор была пьяна и на попытки других пассажиров помочь подросткам оплатить проезд реагировала негативно. Пострадавшая утверждает, что сначала за ее друзей заплатила незнакомая женщина, а затем мужчина, который вручил кондуктору тысячу рублей. Однако конфликт на этом не закончился.

«Она схватила нас за волосы и чуть ли не легла всем весом. Люди пытались оттащить ее от нас. После того как автобус остановился, она отпустила нас. Мы все ревели», — призналась школьница.

Ранее в Кемерове водитель автобуса высадил на мороз 12-летнего мальчика, оплатившего проезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами