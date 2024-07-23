Москвичам рассказали, когда можно понаблюдать за парадом планет

Жители и гости Москвы смогут понаблюдать за парадом планет 28 августа, однако разглядеть некоторые объекты будет сложно. Об этом «Москве 24» рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Она уточнила, что в этот день утром на небе по одну сторону от Солнца выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн. По ее словам, недалеко от Марса также расположится убывающий серп Луны.

«При условии ясной погоды можно увидеть невооруженным глазом Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн. Однако Меркурий зависнет низко у горизонта, поэтому его будет довольно сложно разглядеть. Он взойдет на рассвете после 04:15 и будет виден совсем недолго, так что поторопитесь найти его и рассмотреть — вскоре рядом с ним взойдет Солнце. А вот чтобы увидеть Нептун и Уран, потребуется телескоп или мощный бинокль», — отметила Кошман.

Астроном добавила, что 28 февраля 2025 года москвичи смогут увидеть большой парад планет — на небе выстроятся Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс.

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева до этого говорила, что москвичи смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды в ночь на 13 августа, в этот период ожидается более 100 светящихся метеоров в час.

Ранее москвичам рассказали, когда будет виден пик звездопада Южные дельта-Аквариды.