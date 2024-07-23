Петербуржец ударил сотрудника вокзала и лишился 100 тысяч рублей

В Выборге мужчина лишился 100 тысяч рублей из-за нападения на сотрудника вокзала. Об этом сообщает Северо-Западаная транспортная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел 22 августа прошлого года в зале ожидания железнодорожного вокзала в Выборге. Находившийся там житель Петербурга нецензурно выражался и ударил сотрудника транспортной безопасности после того, как тот потребовал его покинуть здание.

После произошедшего в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Суд признал петербуржца виновным и приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

До этого вахтовика наказали за пьяное нападение на полицейских в тюменском аэропорту Рощино. На суде обвиняемый извинился перед силовиками, в итоге подсудимому назначили штраф в 30 тыс. руб.

Ранее мужчину, выгнавшего певицу из вагона московского метро за стрижку, оштрафовали.