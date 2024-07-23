Россиянин домогался 11-летней девочки в детском магазине в Амурской области

В Амурской области 50-летний мужчина домогался ребенка в детском магазине. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в детском магазине, расположенном в поселке Новобурейск. Мужчина подошел к 11-летней девочке и потрогал ее рукой в районе грудной клетки.

Сообщается, что домогавшегося в отношении ребенка гражданина доставили в СИЗО. За содеянное ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Следователи в данный момент проверяют законность получения мужчиной гражданства России. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Петербурге иностранца задержали по подозрению в домогательствах семилетней девочки. Отец ребенка обратился в правоохранительные органы и предполагаемого преступника задержали. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Оказалось, что мигрант нарушил режим пребывания на территории РФ — в его отношении составили административный протокол.

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