По Крымскому мосту возобновили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом в Telegram-канале сообщает оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.
Сообщение о временном перекрытии движения по мосту было опубликовано в 7:29.
До этого сообщалось, что очередь из 670 автомобилей скопилась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани. При этом отмечалось, что пробки со стороны Керчи нет.
17 июля глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в республике собираются приступить к подсчету ущерба от украинских террористических актов, совершенных на Крымском мосту. По его словам, работа будет организована на высоком уровне, к ней привлекут экспертов.
Константинов также подчеркнул, что после совершенных терактов власти усилили меры безопасности на мосту.
Ранее в ВСУ заявили о бессмысленности уничтожения Крымского моста.