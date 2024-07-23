По Крымскому мосту возобновили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом в Telegram-канале сообщает оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Сообщение о временном перекрытии движения по мосту было опубликовано в 7:29.

До этого сообщалось, что очередь из 670 автомобилей скопилась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани. При этом отмечалось, что пробки со стороны Керчи нет.

17 июля глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в республике собираются приступить к подсчету ущерба от украинских террористических актов, совершенных на Крымском мосту. По его словам, работа будет организована на высоком уровне, к ней привлекут экспертов.

Константинов также подчеркнул, что после совершенных терактов власти усилили меры безопасности на мосту.

Ранее в ВСУ заявили о бессмысленности уничтожения Крымского моста.