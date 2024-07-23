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Начальника УМВД российского города задержали за предоставление информации из баз данных

В Алтайском крае задержали начальника УМВД Бийска Еганяна

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Алтайском крае за предоставление информации из баз данных был задержан врио начальника Межмуниципального управления МВД России по Бийску Сергей Еганян. Об этом сообщает Telegram-канал Brief.

Еганяна обвиняют по статье 272 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

По данным следствия, полицейский предоставлял своему знакомому конфиденциальную информацию из различных федеральных и региональных банков данных систем ведомства. Через мессенджер Еганян отправлял товарищу сведения о некоторых гражданах России.

Еганяна назначили на нынешнюю должность в июле прошлого года. В МВД мужчина работает с 2004 года.

До этого в Дагестане задержали заместителя начальника управления МВД Махачкалы на транспорте Кузбека Мурзаева по подозрению в получении взятки в размере 13 млн руб. Отмечалось, что Мурзаев получил деньги от представителей компаний АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск» взамен на обещание не реагировать на постоянные перегрузы судов.

Ранее в Ивановской области арестовали двоих зампредов правительства региона.

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