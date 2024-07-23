По Крымскому мосту временно перекрыли движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что очередь из 670 автомобилей скопилась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани. При этом отмечалось, что пробки со стороны Керчи нет.

17 июля председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что Крымский мост находится под надежной защитой и остается недостижимым для террористических атак украинских властей.

Парламентарий подчеркнул, что Крымский мост является крупнейшим объектом гражданской инфраструктуры, уникальной транспортной артерией. В связи с этим любые атаки на мост представляют из себя акт государственного терроризма, за который Россия всегда даст самый суровый ответ. Это, отметил Слуцкий, должны четко понимать «и укрофашисты, и их западные спонсоры».

Ранее в ВСУ заявили о бессмысленности уничтожения Крымского моста.