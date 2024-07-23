Критическая инфраструктура повреждена на севере Украины

В Шосткинской общине Сумской области на севере Украины в результате взрывов в ночь на 23 июля повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщила военная администрация региона в своем Telegram-канале.

Какие именно и сколько объектов оказались повреждены, не уточняется.

«На месте работают все необходимые службы», — отметили власти.

В ночь на 23 июля воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. В 23:55 объявили воздушную тревогу в Киеве, через несколько минут сирены были включены во всех регионах страны. Сообщалось о взрывах в подконтрольном Украине Херсоне.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.