Разбившаяся в Турции российская байкерша хотела покорить еще одну страну

Блогер и байкерша Татьяна Озолина «МотоТаня» заявляла о планах покорить Турцию. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) за четыре дня до своей гибели.

«Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — писала россиянка.

После известия о трагедии поклонники блогерши начали оставлять соболезнования в комментариях под постом.

Озолина попала в ДТП в районе Милас Муглы. Байкерша совершала переезд в компании двоих мотоциклистов, в какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Она скончалась до приезда скорой.

По данным турецкого агентства Anadolu, мотоцикл, которым управлял турецкий байкер и блогер Онур Обут, столкнулся на трассе между городами Сёке и Милас у деревни Сарычай с мотоциклом Озолиной. Обут выжил в аварии, его госпитализировали.

«МотоТаня» имела на YouTube почти 2 миллиона подписчиков. Она снимала видео по байк-теме.

Последние видео, опубликованные на канале, были сделаны в Турции незадолго до гибели.

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