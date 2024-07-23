Трое мужчин получили ранения после атаки ВСУ в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль в селе Щетиновка Белгородского района, ранены трое мужчин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшие с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оказали им всю необходимую медицинскую помощь.

От госпитализации все трое отказались, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно, добавил он.

Накануне губернатор сообщил, что село Щетиновка вошло в число 14 приграничных населенных пунктов Белгородской области, в которых с 23 июля будут установлены контрольно-пропускные пункты из-за сложной оперативной обстановки.

Ограничения коснутся следующих населенных пунктов в пяти приграничных муниципалитетах: Красное, Мухин, Панков, Ленинский, Первомайский в Шебекинском районе; в Грайворонском округе — село Безымено и поселок Горьковский; село Богун-Городок в Борисовском районе; а также села Поповка, Прилесье и Демидовка в Краснояружском районе и в Белгородском районе — Щетиновка, Валковский и Вергилевка.

Ранее двое мужчин в Белгородской области пострадали от атаки беспилотника.