На российском фрегате, который не пустили во французский порт, кончается вода

У команды российского фрегата «Штандарт» скоро закончится запас воды. Об этом сообщил глава ассоциации помощи морякам «Mor Glaz» Жан-Поль Элькан, слова которого передает РИА Новости.

Власти Франции ранее запретили российскому судну пришвартоваться в порту Бреста.

Элькан отметил, что никакая власть не имеет права запретить кораблю войти в порт ради снабжения.

«Власти должны понять, что очень скоро у команды закончится вода и еда. Они не могут оставить ее в этой ситуации, это нелегально, ей не может быть отказано во входе в порт», — заявил он.

Элькан добавил, что он общался с проукраинской ассоциацией, которая добивалась санкций против фрегата. Глава Mor Glaz заявил, что у них нет идеологии. По его словам, их единственная задача — уничтожить все русское.

21 июня сообщалось, что Европейский Союз (ЕС) собирается ввести санкции против 27 грузовых судов в рамках новых санкций против России, 11 из которых зарегистрированы в РФ. Под ограничительные меры попадут суда «Красноярск», «Енисей», «Крымск», «Калининград», «Кемерово», Koryak FSU, Lady R, Maia-1, M/V Angara, M/V Maria и Saam FSU.

Ранее был предотвращен теракт украинских спецслужб на авианосце «Адмирал Кузнецов».