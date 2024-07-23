В Белгородской области ограничивают въезд в приграничные села

С 23 июля в 14 приграничных населенных пунктах Белгородской области будут установлены контрольно-пропускные пункты из-за сложной оперативной обстановки. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, новые меры затронут 14 поселений.

Ограничения коснутся следующих населенных пунктов в пяти приграничных муниципалитетах: Красное, Мухин, Панков, Ленинский, Первомайский в Шебекинском районе; в Грайворонском округе — село Безымено и поселок Горьковский; село Богун-Городок в Борисовском районе; а также села Поповка, Прилесье и Демидовка в Краснояружском районе и в Белгородском районе — Щетиновка, Валковский и Вергилевка.

По словам губернатора, на въездах будут размещены контрольно-пропускные пункты, где будут дежурить представители силовых структур. Въезд общественного транспорта, включая такси, будет запрещен. Жители, желающие вернуться, должны будут подать заявку главам своих поселений. Гладков уточнил, что пропускать будут только взрослых мужчин по строгим правилам: в бронированном автомобиле с РЭБ, в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителей местных властей, включая самооборону.

Он также добавил, что оставленные дома будут охраняться силами министерства обороны по согласованному графику. Жителям, решившим покинуть свои дома, приостановят начисление коммунальных платежей. Оплата за потребленные ресурсы — газ, воду и электроэнергию — будет производиться по показаниям счетчиков.

Ранее двое мужчин в Белгородской области пострадали от атаки беспилотника.