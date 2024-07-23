Замгубернатора Тюменской области пытался сбежать от следствия

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении крупной взятки, пытался сбежать от следствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«У Вахрина было намерение скрыться от следствия. Он предпринял такую попытку в ночное время, на следующий день после возбуждения против него уголовного дела», — рассказал источник агентства.

Второй фигурант дела, предполагаемый взяткодатель и директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык, также планировал скрыться от следствия.

«Фигуранты согласованно пытались избежать правосудия, но их планы не удалось реализовать», — добавил собеседник.

Басманный суд Москвы 8 июня отправил Вахрина и Гоцыка в СИЗО до 6 августа. Вахрин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Подробности уголовного дела не раскрываются. Вахрин был назначен заместителем губернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.