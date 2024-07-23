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Штормовое предупреждение объявили в Приморье

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ливней

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Алексей Даничев/РИА Новости

Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми ливнями, которые пройдут во вторник на юге и юго-востоке Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

23 июля в Приморье введено штормовое предупреждение из-за предстоящих дождей. По информации Примгидромета, в южной части края днем ожидаются сильные дожди с количеством осадков от 15 до 40 миллиметров и более за 12 часов. На юго-востоке региона местами прогнозируются очень сильные дожди, превышающие 50 миллиметров за тот же период. В отдельных районах возможны порывы ветра до 13-19 метров в секунду и грозы, уточнили специалисты.

Министерство ГОЧС региона рекомендует на время ухудшения погодных условий воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, а также от отдыха и рыбалки. Автомобилистам советуют быть особенно внимательными на дорогах.

Также до 24 июля из-за значительных осадков на территории Иркутской области в реках Китой, Ия, Белая, Ока и на небольших реках Южного Прибайкалья возможно поднятие уровня воды.

Ранее в МЧС заявили о большом количестве подложных заявлений на компенсацию за паводки.

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