В Северной Осетии два взрослых и 10 детей потерялись во время похода, их ищут вторые сутки

Сотрудники МЧС Северной Осетии ищут заблудившихся туристов, среди которых были дети. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

Путешественники выдвинулись из города Долгопрудный и отправились в Алагирский район Осетии, где и заблудились. Всего в группе было десять детей в возрасте от 14 до 17 лет и еще два человека.

«На помощь заблудившимся туристам выдвинулись две группы спасателей Северо-Осетинского поисково-Спасательного Отряда МЧС России, всего восемь специалистов и две единицы техники», – поделились в ведомстве.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, группа официально зарегистрировалась в МЧС. В поход дети и педагоги отправились в поход 20 июля.

До этого в Югре спасли мужчину, который потерялся в тайге. Россиянин возвращался с работы в поселке Пионерском через лес, но в какой-то момент заблудился и не смог выбраться. Родственники думали, что мужчина у друзей, поэтому не обращались в полицию два дня.

Россиянина нашли спустя четыре дня. Выяснилось, что все это время он не ел. Сначала он пытался с кем-нибудь связаться, но связи не было, позже телефон разрядился.

Ранее в Башкирии детей эвакуировали из лагеря из-за подъема уровня реки.