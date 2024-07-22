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В Северной Осетии два взрослых и 10 детей потерялись во время похода, их ищут вторые сутки

В Северной Осетии ищут 10 детей, которые отправились в поход и не вернулись

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Shutterstock

Сотрудники МЧС Северной Осетии ищут заблудившихся туристов, среди которых были дети. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

Путешественники выдвинулись из города Долгопрудный и отправились в Алагирский район Осетии, где и заблудились. Всего в группе было десять детей в возрасте от 14 до 17 лет и еще два человека.

«На помощь заблудившимся туристам выдвинулись две группы спасателей Северо-Осетинского поисково-Спасательного Отряда МЧС России, всего восемь специалистов и две единицы техники», – поделились в ведомстве.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, группа официально зарегистрировалась в МЧС. В поход дети и педагоги отправились в поход 20 июля.

До этого в Югре спасли мужчину, который потерялся в тайге. Россиянин возвращался с работы в поселке Пионерском через лес, но в какой-то момент заблудился и не смог выбраться. Родственники думали, что мужчина у друзей, поэтому не обращались в полицию два дня.

Россиянина нашли спустя четыре дня. Выяснилось, что все это время он не ел. Сначала он пытался с кем-нибудь связаться, но связи не было, позже телефон разрядился.

Ранее в Башкирии детей эвакуировали из лагеря из-за подъема уровня реки.

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