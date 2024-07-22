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Россиянам посоветовали не купаться в стоячих водоемах

Врач Лепилина: купаясь в стоячих водоемах, можно заразиться церкариозом

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Kseniia Grigoreva/Shutterstock/FOTODOM

Купаясь в стоячих водоемах, человек рискует подхватить «зуд купальщика», известный в медицине как церкариоз. Об этом в беседе с RT предупредила врач-терапевт «СберЗдоровья» Полина Лепилова.

По ее словам, первыми симптомами церкариоза являются сыпь или покраснение кожи в области поражения. Затем может развиться токсический дерматит, сопровождаемый зудом, жжением и образованием волдырей.

«Чтобы снизить вероятность заражения церкариозом, необходимо придерживаться следующих мер: избегать купания в стоячих водоемах, в болотистых местах, на мелководье и там, где гнездятся птицы, перед купанием в любом природном водоеме наносить на кожу репелленты в виде мазей или спрея, а после плавания обязательно принимать душ или мыться под проточной водой», — посоветовала специалист.

Она добавила, что риски заразиться также снижают плавательная шапочка и гидрокостюм.

Церкариоз — это инфекция кожи, вызванная паразитами — церкариями. Заражение происходит во время купания в пресной воде: прудах, озерах и реках. Личинки церкарии попадают в воду вместе с фекалиями птиц, прокусывают кожу человека и пробираются внутрь. Особой опасности паразиты не представляют, так как не могут добраться до внутренних органов и остаются в жировом слое кожи, однако выделяют токсичные вещества, которые могут спровоцировать сильный аллергический дерматит.

Ранее врач рассказал, кому нельзя плавать в водоемах.

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