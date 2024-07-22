Сын российского губернатора погиб в ДТП

16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина погиб в Саратове в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, десятиклассник и еще один человек находились на пассажирских сидениях «Лады Гранты». Примерно в 16:00 автомобиль влетел в стоявший на обочине грузовик на улице Соколовой. В результате ДТП оба пассажира скончались, а 20-летний водитель «Гранты», который их вез, не пострадал.

Прокуратура сообщила, что водитель «Лады Гранты» черного цвета не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком «Ман», в результате чего машину отбросило в «Ладу гранту» белого цвета.

«По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко незамедлительно организована проверка по факту массового ДТП, в котором погибли люди», — отметили в прокуратуре.

На место аварии выехал прокурор Волжского района Саратова Антон Евграшин.

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