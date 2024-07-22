В России могут начать предоставлять общежития только малоимущим студентам

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков считает, что общежития следует предоставлять только малоимущим студентам. Чиновника цитирует РИА Новости.

«Очевидно, надо решать вопрос, и общежитие, как сущность, оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации», — сказал Фальков во время заседания думских комитетов по контролю и по высшему образованию.

По словам Фалькова, стоимость проживания в общежитиях абсолютно неадекватна затратам на содержание. Он предложил ввести новый статус студенческого жилья — нечто с более разумной ценой и отличное от общежитий.

До этого сообщалось, что в российских вузах открыли 40 комнат матери и ребенка. Они работают для студенток и преподавателей с детьми. В 2024 году планируется создать еще 60 таких комнат. Отмечается, что к 2030 году таких комнат в вузах РФ должно быть не меньше тысячи.

Ранее стало известно, что в вузах России хотят убрать иностранный софт при обучении строителей.