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Девочка-инвалид родила после того, как ее изнасиловал отец

В Малайзии 13-летняя девочка родила после изнасилования отцом

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Shutterstock/271 EAK MOTO

В Малайзии отец 13-летней девочки стал фигурантом уголовного дела после того, как его дочь родила. Об этом сообщает The Star.

Девочка-инвалид обратилась в больницу после того, как почувствовала сильную боль в животе. В медучреждении выяснилось, что пациентка беременна.

«После шокирующего открытия в клинике ее перевели в больницу Дунгуна, где она родила ребенка примерно в семь часов вечера», – сообщается в публикации.

В последствии правоохранителям удалось выяснить, что отец девочки многократно насиловал ее с 12-летнего возраста. При этом сам мужчина уже привлекал внимание полиции. Ранее его привлекали к ответственности по статье, связанной с запрещенными веществами.

Подобный случай произошел в Новороссийске до этого. Следователям удалось выяснить, что местный житель больше года насиловал собственную несовершеннолетнюю дочь. Вину мужчины удалось доказать, его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее в Петербурге отец семь месяцев насиловал пятилетнюю дочь.

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