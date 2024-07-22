В Кемерово балкон квартиры обрушился вместе с хозяйкой

Жительница Кемерово попала в больницу после того, как у нее обрушился балкон. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Инициативной. На втором этаже обрушилась плита балкона, и хозяйка квартиры рухнула вниз.

«С травмами женщина госпитализирована в медицинское учреждение», – поделились в ведомстве.

О состоянии россиянки и характере травм не сообщается.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент специалисты ведомства проводят все необходимые мероприятия, которые позволят выяснить обстоятельства произошедшего. Помимо этого, они собирают доказательную базу.

Во время мероприятий сотрудники проверят действия работников управляющей компании и дадут их действиям правовую оценку.

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