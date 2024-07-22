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В Махачкале задержали аниматора заведения, где во время квеста погибли посетительницы

В Махачкале задержали аниматора квеста, где погибли две участницы

В Махачкале правоохранители задержали аниматора, который вел квест, во время которого погибли две посетительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным следствия, подозреваемый во время развлекательного мероприятия поджег перчатку, бросил ее на пол, где находилась канистра с бензином. Емкость воспламенилась, а пожар быстро распространился в помещении. Девушки не успели выбраться на улицу, так как одна из них была закована в наручники, а другая связана — это было частью игры. Одна из посетительниц квеста скончалась на месте, вторая — в больнице. Третий посетитель мероприятия находится в реанимации с сильными ожогами.

«Переборщил с бензином. Я ее стряхиваю, она не гасится. Стряхнул, она [перчатка] слетела с руки. Баклажка упала, начала гореть. Моментально все было», — рассказал подозреваемый в беседе со следователями.

Ранее в Москве школьница попала в больницу после квеста.

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