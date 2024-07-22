Один из создателей Рунета получил два года колонии

Савеловский районный суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы бывшего заместителя министра связи, одного из создателей Рунета Алексея Солдатова. Об этом сообщает телеканал RTVI, ссылаясь на его адвоката Екатерину Чупарнову.

По ее словам, мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Дело против Солдатова и его деловых партнеров Евгения Антипова и Андрея Шкиттина было заведено в конце 2019 года. Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ) «по факту хищения путем обмана права на IP-адреса» некоммерческой организации РосНИИРОС (Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей). С тех пор и экс-замминистра находился сначала под домашним арестом, а затем — под подпиской о невыезде.

Солдатов в 1990-е был главой вычислительного центра «Курчатовского института», где запустили первую в России научную сеть «Релком» с выходом в интернет. Тогда же он создал первый в стране интернет-провайдер с таким же названием, а также основал РосНИИРОС. Солдатов занимал должность заместителя министра связи с 2008 по 2010 год.

Ранее стал известен объем экономики Рунета.