В России хотят учредить премию для блогеров, создающих «важный для людей контент»

В России необходимо предусмотреть премии для блогеров, которые создают «важный для людей контент». С таким предложением выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передает «БИЗНЕС Online».

Она напомнила, что блогеры сейчас являются одними из самых популярных лиц в стране.

«Многие из них освещают очень острые социальные проблемы… Таких людей нужно отмечать и продвигать. Поэтому я предлагаю на государственном уровне учредить специальную премию для блогеров, которые много лет добросовестно производят важный для людей контент», — сказала депутат.

Помимо этого, Лантратова предложила разработать единую систему государственных грантов и фондов, направленную на поддержку блогеров, выполняющих «важные для российского общества» функции.

22 июля газета «Известия» писала, что депутаты «Единой России» и «Справедливой России» подготовили законопроект, который обяжет российских блогеров получать лицензию на ведение образовательной деятельности. Если документ вступит в силу, блогеры потеряют возможность продавать россиянам курсы и тренинги при отсутствии лицензии на оказание образовательных услуг.

Ранее сообщалось, что российским блогерам без лицензии запретят создавать курсы и тренинги.