В Кузбассе в доме обрушился балкон, когда на нем находилась хозяйка квартиры

В Кемерове местная жительница пострадала после обрушения балкона, на котором она находилась в момент ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в двухэтажном доме по улице Инициативной. 58-летняя хозяйка квартиры вышла на балкон, и конструкция рухнула вниз. Информация о характере, а также степени повреждений, полученных женщиной, отсутствует.

На место ЧП прибыл прокурор Кировского района Дмитрий Гавриленко. Ведомство организовало проверку соблюдения жилищного законодательства.

До этого похожий случай произошел в Рязанской области: в Касимове балкон рухнул вместе с хозяйкой квартиры, женщину забрали после ЧП в больницу. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в центре Москвы девушке на голову упал кусок балкона.