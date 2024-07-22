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В Кузбассе в доме обрушился балкон, когда на нем находилась хозяйка квартиры

В Кемерове в доме балкон обрушился вместе с находившейся на нем хозяйкой

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Прокуратура Кемеровской области

В Кемерове местная жительница пострадала после обрушения балкона, на котором она находилась в момент ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в двухэтажном доме по улице Инициативной. 58-летняя хозяйка квартиры вышла на балкон, и конструкция рухнула вниз. Информация о характере, а также степени повреждений, полученных женщиной, отсутствует.

На место ЧП прибыл прокурор Кировского района Дмитрий Гавриленко. Ведомство организовало проверку соблюдения жилищного законодательства.

До этого похожий случай произошел в Рязанской области: в Касимове балкон рухнул вместе с хозяйкой квартиры, женщину забрали после ЧП в больницу. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в центре Москвы девушке на голову упал кусок балкона.

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