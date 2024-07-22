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В Астрахани огонь от загоревшейся травы подпалил 14 домов

МЧС: более 60 спасателей тушат пожар, охвативший 14 зданий в Астрахани

В Астрахани крупный пожар охватил дома в садовом товариществе «Факел». Подробности сообщило МЧС России.

По данным ведомства, возгорание началось на участке с камышом и сухой травой и распространилось на территории площадью 1,5 тыс. кв. метров, после чего перекинулось на нежилые строения и затронуло 14 зданий.

Пожар тушат более 60 специалистов МЧС на 24 пожарных расчетах.

Вечером 15 июля сухая растительность загорелась в Коктебеле. Изначально огонь распространился на площади 20 га, а к его ликвидации были привлечены более ста сотрудников экстренных служб и 23 единицы техники.

Впоследствии профильному ведомству пришлось нарастить силы, задействованные в тушении пламени, в том числе использовать вертолет Ми-8. Также в операции по ликвидации огня приняли участие более 50 военных симферопольского полка Росгвардии.

Полностью потушить пожар удалось только 19 июля.

Ранее сообщалось, что в Якутии отселили часть жителей села Оргет из-за угрозы лесного пожара.

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