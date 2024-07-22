В Бийске трехлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело после падения из окна трехлетнего мальчика, ребенок упал с высоты вместе с москитной сеткой. Об этом сообщает краевое управление СУ СК РФ.

Инцидент произошел 17 июля в Бийске, трехлетний мальчик находился в комнате на втором этаже жилого дома. Пока родители были заняты хозяйственными делами на улице, за ребенком присматривали старшие дети.

В какой-то момент мальчик встал на подоконник и оперся на москитную сетку и вместе с конструкцией упал с высоты. С травмами различной степени тяжести ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, врачи несколько дней боролись за жизнь пострадавшего, но не смогли его спасти. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что во Владивостоке двухлетний ребенок чудом выжил, выпав с четвертого этажа. Бригаду медиков вызвали соседи, которые увидели ребенка, лежащего на газоне. Прибывшие медики обнаружили, что мальчика унесли домой, после чего проследовали в квартиру, где осмотрели пострадавшего. Врачи отметили, что падение немного смягчили уличные вешалки для белья — ребенок сначала ударился о них, а затем улетел на газон. Пострадавшему диагностировали кататравму, он госпитализирован.

Ранее в Москве четырехлетний мальчик прыгал на диване и вылетел в открытое окно.