Безработный крымчанин похитил автомат со жвачками, чтобы порадовать возлюбленную

Крымчанин похитил автомат с жевательной резинкой, чтобы порадовать возлюбленную. Об этом сообщили в полиции Крыма.

Житель Сакского района украл из магазина торговый автомат, предназначенный для продажи жевательной резинки и игрушек в капсулах. Мужчина, вероятно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, тащил автомат по земле, надеясь поднять настроение своей девушке.

В конце концов полицейские поймали вора. Им оказался 26-летний безработный сельский житель, имеющий проблемы с алкоголем. Он признался в содеянном, раскаялся и вернул автомат законному владельцу.

В отношении мужчины возбудили дело о краже, сейчас он, как уточняется, находится под арестом за нанесение побоев законной супруге.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный расплатился чужой картой за алкоголь и презервативы.