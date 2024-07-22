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Во Владивостоке по делу о преступном сообществе арестован глава федерации дзюдо Приморья

VL.ru: во Владивостоке арестован глава федерации дзюдо Люлькин

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Во Владивостоке по делу о создании преступного сообщества вокруг местного Спортивного рынка арестован глава федерации дзюдо Приморского края Роман Люлькин. Об этом сообщает издание VL.ru.

По данным издания, он сам явился с повинной и был задержан.

«В Следственном комитете подтвердили, что он [Люлькин] арестован в рамках дела Ясина об ОПС [организации преступного сообщества]», — говорится в публикации.

Уголовное дело было заведено недавно, его фигурантом стали предыдущий глава федерации дзюдо Приморского края Александр Ясин и другие лица. Ясин уже был арестован ранее по обвинению в руководстве ОПГ, за которой числятся тяжкие преступления.

10 июля Ясину предъявили новые обвинения. По данным следствия, члены ОПГ «Трифоновские» незаконно построили два торговых центра во Владивостоке на участках земли, предназначенных для отдыха, спорта, туризма и развлечений, получив более 1,6 млрд рублей дохода за период с 2004 по 2022 год.

По первому уголовному делу, уже направленному в суд, Ясину вменяются руководство бандой, уклонение от уплаты налогов на сумму 181 млн рублей и более тяжкие преступления.

Ясин отрицает свою вину по обоим уголовным делам.

Ранее в Приморском крае арестовали еще шестерых участников ОПГ «Трифоновские».

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