Вахтовика оштрафовали за пьяное нападение на полицейских в тюменском аэропорту

Россиянин, возвращавшийся с вахты из Лабытнанги, напал на полицейских, которые задержали его в тюменском аэропорту. Об этом сообщает URA.RU.

Еще до посадки в самолет вахтовик выпил спиртного и быстро опьянел во время полета. Во время пересадки в аэропорту Рощино на мужчину с шаткой походкой обратили внимание правоохранители. Они задержали пассажира, который плохо ориентировался на местности, и стали оформлять на него протокол. В этот момент пьяный мужчина ударил одного из сотрудников полиции в лицо.

После этого задержанного заковали в наручники, но он продолжил сопротивляться и на этот раз врезался с разбега головой в грудь и живот второго полицейского. На суде обвиняемый извинился перед силовиками, в итоге подсудимому назначили штраф в 30 тыс. руб.

Ранее россиянин отказался покидать самолет, заявив о его минировании после посадки в Самарканде.