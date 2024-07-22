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В Одессе произошел конфликт из-за нацистской символики

«Страна.ua»: в Одессе произошла драка из-за нацистской символики на тату

В Одессе произошел конфликт с дракой из-за тату с изображением нацистской символики. Об этом сообщает «Страна.ua».

Одессит подошел к другому человеку, который, увидев его намерения, начал снимать происходящее на камеру. Мужчина крупного телосложения с частично выбритой головой потребовал, чтобы покрытый татуировками собеседник говорил на украинском, а не на русском языке, чтобы соответствовать своей татуировке, на которой, по его словам, была свастика. Затем мужчина ударил другого по руке с телефоном.

В завершении ролика мужчина в татуировках идет за напавшим на него, после чего последний обещает, что скоро татуированный «поляжет тут», как и «все вы», очевидно, имея в виду носителей неонацистской идеологии.

До этого в Виннице бойцы СБУ и ВСУ подрались из-за песен Михаила Круга в кафе.

Услышав русскоязычные песни Михаила Круга из соседнего помещения, бойцы ВСУ в гражданской форме отправились туда, чтобы расправиться с теми, кто поставил музыку, однако оказалось, что это были их коллеги из СБУ, которые проигнорировали их требования сменить плейлист.

Ранее Захарова пожелала жителям Украины на Новый год избавиться от неонацистов в Киеве.

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