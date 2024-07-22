Дома затопило из-за выхода реки из берегов в Башкирии

В городе Туймазы в Башкирии несколько домов оказались подтопленными из-за выхода реки Туймазинка из берегов после обильных осадков. Об этом сообщает РБК в Telegram-канале.

«Эвакуация не требуется, уровень воды в реке уже снижается», — говорится в публикации.

15 июля Управление автомобильных дорог Камчатского края сообщило, что подтопление на Камчатке привело к ограничению движения для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск.

До этого сообщалось, что почти 30 домов освободились от затопления в подтопленных дачных районах Приморья. Региональное ГУ МЧС России по Приморскому краю отмечало, что гидрологическая обстановка в Приморском крае продолжает стабилизироваться, вода уходит из подтопленных паводком домов.

Ранее в Москве из-за ливня ушел под воду пассажирский автобус.