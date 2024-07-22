Пенсионерка с деменцией выпала из окна на крышу магазина в Новороссийске

В Краснодарском крае пожилая женщина выпала из окна третьего этажа, приземлилась на крышу магазина и выжила. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Помощь спасателей потребовалась пожилой жительнице Новороссийска, пенсионерка, у которой диагностирована деменция, выпала из окна квартиры на третьем этаже, пострадавшая упала на крышу магазина.

Спасатели вместе с медиками и пожарными поместили пострадавшую на вакуумные носилки и отнесли в машину скорой помощи, женщина госпитализирована. Подробности о ее состоянии неизвестны, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на западе Москвы женщина выпала из окна многоэтажки, когда пыталась сфотографироваться. Инцидент произошел в многоэтажке по Аминьевскому шоссе, 37-летняя женщина пыталась сделать фото, сидя на ограждении спиной к открытому окну. В какой-то момент москвичка не удержалась и упала с высоты 16-го этажа. Спасти пострадавшую не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, известно, что у россиянки осталось двое детей.

Ранее в Москве мужчина выпал из окна 14 этажа, приземлился в корзину для кондиционера и выжил.