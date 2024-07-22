Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Обезглавленный» бюст Сталина в Звенигороде сочли симпатичным

Обезглавленный бюст Сталина в Звенигороде пообещали восстановить

Обезглавленный бюст Иосифа Сталина в подмосковном Звенигороде пообещали восстановить. Об этом изданию «Подъем» рассказал глава общественного движения «Наш Звенигород» Максим Сорокин.

«Я думаю, что попытаемся восстановить, в принципе довольно симпатичный Сталин, хорошо получился», — заявил он.

Сорокин добавил, что поврежденный вандалом монумент, который был установлен в городском парке, не находился «ни на чьем балансе», а оставался собственностью жителей, его установивших. Общественник отметил, что назвать установление памятника «незаконным» нельзя, потому что процесс инициации установки монумента был запущен.

Памятник Сталину установили в городском парке на Советской улице летом 2023 года по инициативе группы «Помним своих героев».

Два дня назад мужчина с кувалдой снес голову монументу, а также повредил подбородок памятника Ленину.

Правоохранительные органы поймали 43-летнего местного жителя города и доставили в отдел, с него взяли подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Ранее сообщалось, что власти поддержали установку бюста Сталина в Вологде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами