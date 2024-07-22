«Обезглавленный» бюст Сталина в Звенигороде сочли симпатичным

Обезглавленный бюст Иосифа Сталина в подмосковном Звенигороде пообещали восстановить. Об этом изданию «Подъем» рассказал глава общественного движения «Наш Звенигород» Максим Сорокин.

«Я думаю, что попытаемся восстановить, в принципе довольно симпатичный Сталин, хорошо получился», — заявил он.

Сорокин добавил, что поврежденный вандалом монумент, который был установлен в городском парке, не находился «ни на чьем балансе», а оставался собственностью жителей, его установивших. Общественник отметил, что назвать установление памятника «незаконным» нельзя, потому что процесс инициации установки монумента был запущен.

Памятник Сталину установили в городском парке на Советской улице летом 2023 года по инициативе группы «Помним своих героев».

Два дня назад мужчина с кувалдой снес голову монументу, а также повредил подбородок памятника Ленину.

Правоохранительные органы поймали 43-летнего местного жителя города и доставили в отдел, с него взяли подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Ранее сообщалось, что власти поддержали установку бюста Сталина в Вологде.