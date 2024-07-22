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ФСБ задержала жителя Калужской области, завербованного СБУ

«Ника ТВ»: СБУ завербовала наркозависимого мужчину в Калужской области

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Алексей Никольский/РИА Новости

Судимого мужчину, имеющего проблемы с наркозависимостью, завербовали сотрудники СБУ. Об этом сообщает «Ника ТВ».

Сотрудники ФСБ задержали 36-летнего мужчину в Калужской области. Украинские спецслужбы завербовали мужчину, сделав его своим информатором. От россиянина требовалось наблюдать за ключевыми объектами в России и предоставлять необходимые данные.

Известно, что подозреваемый был ранее судим, позже на свободе он начал употреблять наркотики. В один момент мужчина отправился в реабилитационный центр, чтобы побороть свою зависимость. Однако у выбранной им организации были другие цели — именно там его и завербовали в СБУ.

Сообщается, что подозреваемый уже во всем признался. Заведено уголовное дело.

Недавно Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко.

Ранее СБУ назвали виновными в атаке на объекты нефтяной инфраструктуры РФ.

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