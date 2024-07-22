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В Курской области тысячи жителей остались без света из-за атаки дрона

Смирнов: в Курской области при сбросе бомбы повреждены линии электропередачи

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Shutterstock

Линии электропередачи получили повреждения в результате сброса взрывного устройства с дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Глушково Курской области, без света остались свыше 5 тыс. жителей. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сегодня в поселке Глушково в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера повреждены линии электропередачи», — написал он.

Смирнов добавил, что ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка.

22 июля сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 163 беспилотников ВСУ за прошедшие сутки.

Также сообщалось, что силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Астраханской областью.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о последствиях атаки 47 беспилотников по региону. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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