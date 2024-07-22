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Пермяк спрятал полмиллиона рублей в листьях салата, чтобы дать взятку сотруднику ФНС

В Перми задержали мужчину, который пытался дать взятку в листьях салата

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ФСБ РФ

В Перми поймали с поличным мужчину, который пытался передать налоговику 500 тыс. рублей, спрятанные в листьях салата. Об этом сообщили в УФСБ России по Пермскому краю.

Сотрудник коммерческой организации, проверку которой некоторое время назад начали в налоговой, решил откупиться от ФНС.

Мужчина договорился об этом с представителем службы и подготовил полмиллиона рублей, которые придумал завернуть в пучок листового салата. В момент передачи свертка он был задержан сотрудниками ФСБ.

В отношении пермяка возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее в Махачкале следователь, первоначально наказанный за взятку штрафом, обжаловал приговор и отправился в колонию.

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