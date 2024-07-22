Гладков поручил проводить подомовые обходы в приграничной зоне

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поставил задачу перед главами муниципалитетов каждый день проводить подомовые обходы в населенных пунктах в 15-километровой приграничной зоне для того, чтобы уговаривать людей выезжать в пункты временного размещения (ПВР). Его слова передает РИА Новости.

«Работа должна ежедневно проводиться, ситуация в Шебекино, в Белгородском районе, в Борисовском, в Грайворонском районах лучше на сегодняшний день не стала. Большое количество раненых, много погибших, работа должна проводиться ежедневно», — заявил глава в ходе оперативного совещания правительства.

До этого украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по движущемуся по дороге в населенном пункте Устинка Белгородского района легковому автомобилю.

21 июля сообщалось, что девять человек были ранены в результате обстрела города Шебекино со стороны украинской армии. ВСУ выпустили 29 единиц боеприпасов, а также использовали при атаках три беспилотника.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.