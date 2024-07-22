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В РФ оценили риск распространения смертельного вируса Чандипура

Роспотребнадзор: рисков распространения вируса Чандипура на территории РФ нет

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Рисков распространения смертельного вируса Чандипура в России нет, комары-переносчики заболевания не обитают на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В РФ рисков завоза и распространения вируса Чандипура нет. Комары, являющиеся переносчиками заболевания, не обитают на территории России», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что в пунктах пропуска через государственную границу работает АИС «Периметр». Эта мера позволяет анализировать эпидемические риски, а также выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.

До этого сообщалось, что в штате Гуджарат на западе Индии заразились малоизученным вирусом Чандипура. Всего было выявлено около 50 случаев заражения. Информацию о новом вирусе распространили по всем учреждениям системы здравоохранения штата.

Симптомы заражения вирусом — отек и диарея. Они совпадают с симптомами вирусного энцефалита, что осложняет борьбу с заболеванием.

Ранее россиянам рассказали, как избежать заражения опасными «летними» вирусами.

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