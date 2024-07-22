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Россиянин шантажировал бывшую интимными фото, требуя 1 млн рублей или брака с ним

В Подмосковье задержали жителя Саратова, который вымогал у бывшей 1 млн рублей

Житель Саратова вымогал у бывшей сожительницы деньги, шантажируя ее интимными фото. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Подмосковья, женщина сообщила, что бывший сожитель шантажирует ее интимными фото, требует 1 млн рублей или брака с ним, в противном случае он угрожает выложить непристойные снимки в сеть.

Полицейские разработали операцию по поимке злоумышленника, потерпевшая связалась с ним и согласилась передать требуемые средства. Подозреваемый приехал к торговому центру на Каширском шоссе, чтобы забрать деньги у бывшей возлюбленной и был задержан. В отношении 39-летнего жителя Саратова возбуждено уголовное дело о вымогательстве, ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что россиянин отомстил возлюбленной из-за расставания и разослал друзьям ее интимные фото. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело. Мстительный бывший может получить до шести лет лишения свободы.

Ранее в Калининграде осудили экс-полицейского, который вымогал деньги у своей знакомой.

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